Горняк22: Морозы до -21 градуса вернутся в Алтайский край к середине ноября
Мороз. Зима Фото: Анна Меньшикова
До конца этой недели синоптики прогнозируют теплую погоду с плюсовой температурой воздуха, однако через несколько дней ситуация изменится
В Алтайский край к 16 ноября вернется морозная погода. Со вторника температура воздуха опустится до -3 днем и -12 градусов ночью. В среду, 17 ноября, похолодает до -15 в дневное время и -21 градуса ночью. Об этом сообщает сайт Gismeteo.
Уже с 18 ноября снова начнется небольшое потепление – около -8…-5 градусов. При этом почти всю неделю синоптики прогнозируют снег.
До конца месяца, согласно предварительному прогнозу погоды, средняя температура воздуха не опустится ниже -10 градусов.