Горняк22: Две школы и 56 классов полностью закрыли в Алтайском крае из-за вспышки ОРВИ

ОРВИ. Дети болеют Фото: pixabay.com

Если в классе по причине болезни отсутствует более 20% учеников, то его переводят на дистанционное обучение. Сейчас таких классов в регионе все больше

Две школы в Алтайском крае полностью закрыли из-за вспышки ОРВИ. Кроме того, еще 56 классов в 31 школе и 32 группы в 16 детских садах перешли на удаленное обучение. Об этом сообщает «Политсибру».

Только за первую неделю ноября в регионе зарегистрировали 21 тысячу случаев заболевания ОРВИ среди местного населения. специалисты ожидают, что подъем заболеваемости в ближайшее время будет расти.

При этом в Алтайском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. На 5 ноября привиты чуть более 415 тыс. человек (17,9% населения).

Ранее сообщалось, что в барнаульских школах за каждым классом закрепили отдельные кабинеты. Это необходимо, чтобы дети не пересекались и не разносили инфекцию.

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