Горняк22: В Алтайском крае умер тренер по бадминтону Николай Зайцев
Николай Зайцев Фото: кадр из видео "Портал РубцовскИнфо"
Николай Зайцев был награжден благодарностью министра спорта РФ и медалью Алтайского края за заслуги, связанные с развитием региона
10 ноября в Рубцовске умер известный тренер по бадминтону Николай Зайцев, сообщает «Местное время».
Ему было 48 лет. По предварительным данным, тренер скончался от осложнений после коронавируса.
Николай Зайцев возглавлял единственное в крае отделение бадминтона в СШ «Юбилейный». Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и региональных соревнований. Он также неоднократно становился победителем конкурса «Лучший детский тренер Алтайского края».
Ранее умер легенда алтайского бокса, заслуженный тренер Василий Данилов. В разные годы он занимал пост старшего тренера сборной края по боксу. Причина смерти не уточняется. Прощание со спортсменом пройдет 12 ноября.