Горняк22: Россияне делают маникюр и временные тату с QR-кодом

Маникюр Фото: pixabay.com

Люди начали творчески подходить к ужесточению ковидных ограничений. Некоторые вакцинированные россияне начали переносить изображение QR-кода на свои тела

После введения пропускного режима в России начала распространяться мода на маникюр с QR-кодом и даже тату с таким индивидуальным знаком, сообщает «Сибдепо».

«Сделать такое несложно при условии, что клиент сам распечатал и уменьшил код до нужного размера. Перенос рисунка на ноготь с помощью слайдера обошелся бы клиенту в 50 рублей», – рассказали в одном из российских салонов красоты.

Журналистка решила проверить, насколько такой метод будет рабочим, и нанесла свой QR-код на ноготь. На входе в супермаркет прочитать код с помощью телефона удалось, но охрана такое новшество не оценила – рисунок был слишком маленьким.

Исходя из этого, QR-код на ногте может выручить при отсутствии телефона, но полноценно таким методом пользоваться не рекомендуется, ведь малейшая царапина может повредить рисунок.

Кроме того, некоторые россияне пошли дальше и стали наносить на свои тела временные тату с изображением QR-кода.

Ранее стало известно, что владельцы 12 торговых центров Барнаула и Новоалтайска направили коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Запрет на посещение ТЦ без QR-кодов, по данным владельцев бизнеса, снизил поток посетителей в три-четыре раза. Многие отделы, как сказано в письме, просто приостановили работу.

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