Горняк22: Врио начальника «Горно-Алтайавтодора» стал Сергей Краус

Сергей Краус Фото: instagram.com/ruad04

Распоряжение о назначении на должность Сергея Крауса подписал министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий

В Республике Алтай временно исполняющим обязанности начальника Горно-Алтайавтодора назначили Сергея Крауса. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта организации.

Ранее он занимал должность главного инженера Северо-Восточного дорожно-строительного управления в городе Новоалтайске. На этом предприятии он 23 года назад начал свою карьеру в качестве дорожного рабочего.

Сергей Краус родился в 1978 году. Он окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы».

Ранее «Толк» сообщал, что председателя алтайского избиркома Ирину Акимову хотят оставить на новый срок. Она бессменно возглавляет крайизбирком с 2009 года – почти 12 лет. Срок полномочий действующего состава истекает в декабре.

ТОЛК