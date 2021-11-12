Горняк22: Коронавирусом заболели 3,5% привитых жителей Алтайского края

Вакцина Фото: pixabay.com

В Алтайском крае уровень госпитализированных среди вакцинированных жителей не высок, однако по темпам ревакцинации регион числится в отстающих

В Алтайском крае коронавирусом заболели 3,5% вакцинированных жителей. Среди них госпитализация понадобилась лишь 0,6%, сообщает РБК со ссылкой на краевой минздрав. Скончались среди привитых 0,01%.

Однако есть регионы, где уровень попавших в больницы среди вакцинированных достаточно высок – в Белгородской области (12%), в ХМАО (12%), в Новгородской области (10%), в Вологодской области (10%), в Санкт-Петербурге (8–10%).

В целом по России количество госпитализированных COVID-19 достигает до 18% привитых, в основном у них легкая и среднетяжелая формы заболевания. Умерших – доли процента, у большинства были хронические болезни.

Кроме того, Алтайский край попал в число аутсайдеров по уровню ревакцинации населения. Так, в регионе повторную прививку поставили лишь 0,52% населения.

Что касается вакцинации, то Алтайский край держится в числе регионов, где значится от 30 до 40 человек привитых на 100 человек.

Лидерами среди регионов по вакцинации как первой, так и второй дозой к началу ноября стали Чукотка, Белгородская область, Мордовия, Московская и Мурманская области. Наиболее низкие удельные темпы вакцинации мы видим сегодня в Тульской области, Карачаево-Черкесской, Кемеровской, в Северной Осетии – Алании, Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 6,6 тысячи заболевших коронавирусом умерли в Алтайском крае с начала пандемии. Всего на 11 ноября заболели 94 044 человека, в том числе 7 463 ребенка в возрасте до 17 лет.

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