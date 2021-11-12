Горняк22: В Барнауле отменили фейерверк и массовый праздник на Новый год

Снежный городок на площади Германа Титова в Барнауле Фото: barnaul.org

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Барнауле не будут проводить массовые мероприятия. Однако создать новогоднее настроение власти все же пообещали

В этом году в Барнауле не будет традиционного открытия главной елки и фейерверка, сообщает пресс-центр администрации города. Это связано со сложной эпидситуацией в регионе.

Однако для создания праздничного настроения в городе разместят поздравительные баннеры, живописные панно, надувные, ледяные, снежные, световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные ели и др. Особое внимание уделят оформлению въездных магистралей, площадей, парков, территорий аэропорта и др. Новогоднее оформление обещают подготовить к 17 декабря.

На площади Сахарова традиционно появится главный снежный городок. Наряду с елкой, входную секцию оформят ледяными башнями с подсветкой, скульптурами и барельефами.

Ранее «Толк» сообщал, что власти Барнаула заложили 4,5 млн рублей на новогодние украшения. Появятся ли в снежном городке на площади Сахарова большие горки – пока не известно. В прошлом году из-за пандемии строить их не стали.

ТОЛК