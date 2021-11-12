Горняк22: Жители Барнаула систематически «забывают» надевать маски в автобусах

Рейд Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В Барнауле по требованию главы города усилили рейды по соблюдению антиковидных мер. В полиции даже создали специальный отряд для таких мероприятий

В Барнауле 11 ноября прошел очередной рейд в общественном транспорте по соблюдению антиковидных мер, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на остановке «Дом Союзов» сотрудники полиции, Роспотребнадзора и администрации проверили, носят ли в автобусах маски. В частности, они проинспектировали автобусные маршруты №1, 6, 10, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 35, 53, 55, 109, 109оп, 144.

В итоге, участники рейда выявили пять нарушений масочного режима. Кроме того, на водителей автобусов № 35 и 144 составили административные протоколы.

В мэрии напомнили, что пассажиры и водители обязаны носить маски в транспорте. В случае если горожане отказывают их надевать, перевозчик вправе отказать им в услуге. Нарушителям грозят штрафы – до 40 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч для должностных лиц.

Ранее сообщалось, что барнаульская полиция создаст специальную группу сотрудников, которая займется антиковидными рейдами. Всего 30 октября по 8 ноября полиция вместе с Роспотребнадзором и властями провела 62 рейда, в ходе которых проверила 713 торговых точек и выявила 281 нарушение.

ТОЛК