Горняк22: Прибывшие в Алтайский край «собянинские» трамваи пустят на линию после ремонта

Московские трамваи Фото: Виталий Барабаш

В скором времени бийчане и барнаульцы смогут покататься на трамваях, которые прибыли в регион из Москвы. Сейчас на них оформляют необходимые документы

В Алтайский край прибыли все десять трамваев, которые региону подарил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Вести Алтай».

Так, первая партия пришла еще в конце сентября, а вторая – на днях. Сейчас техника стоит в депо № 1 и 3. После оформления документов специалисты приступят к осмотру и ремонту. По словам начальника отдела связей с общественностью МУП «Горэлектротранс» Олеси Черских, оформлением документов будет заниматься администрация города, чтобы передать их в «Горэлектротранс».

«Как только трамваи будут переданы на баланс, будет произведён ремонт данных вагонов, покраска, обкатка, и после этого они только смогут выйти на линию», – рассказала она.

При этом в Барнауле останется пять вагонов, остальные отправят в Бийск. Решение передать часть вагонов наукограду, предположительно, депутаты примут на ближайшей сессии БГД.

В «Горэлектротрансе» отметили, что несмотря на плачевный внешний вид, трамваи находятся в хорошем техническом состоянии. В частности, они оснащены энергосберегающим оборудованием и несколькими двигателями. Если один выйдет из строя, трамвай сможет самостоятельно добраться в депо. Нынешние барнаульские трамваи такой функцией не обладают.

Напомним, Москва согласилась подарить Алтайскому краю списанные трамвайные вагоны. 13 июля состоялся аукцион на доставку трамваев из столицы в Барнаул. Его выиграла компания «Негабарит 46». Фирма стала вторым за полгода с момента объявления аукциона подрядчиком, когда первый «сорвался» с проекта.

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