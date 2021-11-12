Горняк22: Ясновидящая назвала знаки зодиака, которые найдут свою любовь до конца года

Отношения. Зима Фото: pixabay.com

По словам эксперта, Стрельцы встретят свою вторую половинку, когда будут меньше всего этого ожидать. Им лучше не отказываться от приглашений на вечеринки — встреча может состояться именно там

Под конец года Овны будут чрезмерно импульсивны и примерно также встретят свою любовь. Вторую половину они могут найти в жарком споре или буквально столкнуться с ней лбами из-за гололеда, заявила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает «Слово и Дело».

Тельцы могут начать сомневаться в себе и своей привлекательности, но это окажется совершенно зря. Возможно, под конец года им признается в любви тот, кто давно скрывал свои чувства.

В начале декабря Весов ожидает судьбоносная встреча. Это будет тот, человек, которого представители знака давно знают, но никогда не рассматривали в романтическом плане.

В любви повезет и Козерогам. Почти весь год они были заняты работой, но в последние месяцы их приоритеты изменятся. Партнёр в жизни людей этого знака появится очень неожиданно.

Водолеи встретят свою любовь, только если приложат к этому какие-то усилия. Людям этого знака не нужно отказываться от предложений сходить на свидание или погулять. Кроме того, им можно попробовать зарегистрироваться на сайте знакомств.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, «рожденные в рубашке». По словам экспертов, люди этих знаков – настоящие везунчики, их будто оберегает ангел-хранитель, который помогает избежать им моральных и материальных потерь.

ТОЛК