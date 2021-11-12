Горняк22: Народные приметы. Как предсказать погоду в Синичкин день 12 ноября

Усатые синицы и урагусы устраиваются на зимовку в заповедных местах Алтая Фото: altzapoved.ru/ Олег Митрофанов

12 ноября называют Синичкиным праздником. Предки заметили, что к этому дню прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири и свиристели

В Синичкин день по поведению этих птичек судили о погоде. Стайки синиц у дома предвещали наступающие морозы. Свистят синицы к ясным дням, а пищат – к морозным ночам, рассказывает «Календарь событий».

Охотники в этот день устраивали пирушку. После охоты, разумеется. Им обязательно нужно было поймать хотя бы одного зверя. В противном случае, по приметам, над охотниками на весь год могла нависнуть неудача.

Рыбаки 12 ноября тоже отправлялись на лов. Полные сети рыбы отмечали плотным ужином прямо на берегу.

Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки.

ТОЛК