Горняк22: Жители целой улицы райцентра в Алтайском крае боятся, что их «смоет» весной

Река Каменка Фото: официальный сайт Минприроды Алтайского края

Власти Алтайского района призывают людей не паниковать и обещают отсыпать опасный берег в ближайшее время, чтобы в паводок их дома не пострадали

Жители улицы Мостовой райцентра Алтайское боятся, что следующей весной их дома смоет во время половодья. Они возмущены тем, что власти никак не решают проблему по укреплению их берега, вывозят весь гравий, который был для этого предназначен, кормят «завтраками», когда на носу зима. Власти, в свою очередь, заверяют, что все необходимые работы проведут в этом году, и людям не нужно переживать по этому поводу.

Улица Мостовая находится по сути на берегу реки Каменка. В этом году весной уровень воды в реке значительно поднимался и подмыл берег.

«Берег унесло на 15 метров, до дороги осталось метров 20. Смыло деревья, кустарники, которые мы высаживали специально. Сосед только поставил новый забор, метра полтора до него осталось», – рассказала «Толку» одна из жительниц улицы.

После этого власти пообещали провести работы, которые защитят дома, находящиеся в зоне риска, от дальнейшей угрозы – если просто, то отсыпят берег так, чтобы русло реки не подбиралось к улице. Но на 11 ноября эти работы у Мостовой еще не провели.

09 июля, 16:30

Один из районов Алтайского края избавился от угрозы затопления

Жители Курьинского района с 2019 года ждали постройки новой дамбы, живя в страхе перед возможным потопом. Теперь этот риск исчез как минимум на 50 лет

«А зима наступит – и что? Уже ничего нельзя будет делать. А весной берег может вообще снести до дороги», – сетуют жители.

Они рассказали, что у реки было огромное количество гравия, который, по их версии, предназначался якобы для отсыпки берега именно у их улицы.

«Столько гравия тут было, что можно было берег уже весь укрепить! Его весь вывезли. Дня три два здоровых КамАЗа работали. Целый карьер нам тут вырыли. Куда весь этот гравий вывезли? Ведь были выделены деньги для этого», – говорит жительница улицы.

Ее соседка рассказала, что люди ходили на берег, и, по их мнению, оставшегося гравия просто не хватит для отсыпки.

Однако в администрации района «Толку» объяснили, что причин для паники нет. По словам замглавы администрации Виктора Тырышкина, в зоне риска находится не только одна эта улица, но и, например, объекты электросетевого хозяйства, и берег около них нужно укрепить в первую очередь, так как после работ у Мостовой подобраться к ним будет уже невозможно.

В компании «Алтайкрайэнерго», которая работает в райцентре, «Толку» уточнили, что вода подмыла здание гаража Алтайского филиала «Белокурихинские МЭС».

Тырышкин также сказал, что гравия для отсыпки хватит. Тот объем, что видели жители, был предназначен не только для их улицы.

Замглавы пообещал, что все работы у Мостовой проведут в этом году. Однако даже ориентировочную сумму, которая необходима для этого, назвать затруднился, равно как и источник средств, сказав, что это еще предстоит определить.

Между тем, пока, говорят жители, в зоне риска остаются около десятка домов улицы. «Толк» будет следить за развитием ситуации.

В 2015-2016 годах в Алтайском проводили расчистку русла Каменки и его углубление, на это выделялось 30 млн рублей. Предполагалось, что эти работы защитят территорию в 15,6 га села от последствий весеннего половодья, сообщали в региональном минприроды. Предотвращенный ущерб от паводка оценивали в 426 млн рублей.

ТОЛК