Горняк22: Правда ли, что 12 ноября выйдет новый альбом Оксимирона, и чего боятся фанаты
"Кто убил Марка". Оксимирон Фото: Скриншот с видео
Стала известна дата выхода нового альбома Оксимирона. Согласно удаленному рекламному посту в паблике во «Вконтакте», релиз состоится 12 ноября
12 ноября 2021 года Оксимирон выпустит новый альбом «Смутное время», сообщает издание The Flow.
Дату релиза раньше времени раскрыл рекламный пост в одном из пабликов во «Вконтакте»:
«Альбом «Oxxxymiron — Смутное время» 12 ноября в аудио-сервисе «СберЗвук», — было сказано там.
Фанаты Оксимирона ждут 12 ноября и опасаются, что новый альбом рэпера выйдет только на одной стриминговой платформе.
The Flow пишет на то, что ровно шесть лет назад вышел популярный альбом Оксимирона «Горгород» (дата премьеры – 13 ноября 2015 года).
Газета.ru обращает внимание на то, что Оксимирон четыре года не выпускал сольных треков, за исключением участия в трибьюте Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда».
В начале ноября Оксимирон опубликовал 10-минутную песню-исповедь «Кто убил Марка». Это микс из исповеди, терапии и манифеста. Оксимирон рассказывает и показывает, о чем молчал десять лет. В начале клипа «Кто убил Марка» – реальные кадры: Оксимирон стоит на коленях, извиняется и получает пощечину.