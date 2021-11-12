Горняк22: Без фейерверков: в мэрии Барнаула обсудили подготовку к Новому году

Новый год Фото: pixabay.com

Как и в прошлом году, празднику в Барнауле пройдет в непростых эпидемиологических условиях, с ограничениями на проведение массовых мероприятий

В Барнауле начата подготовка к предстоящим новогодним праздникам. Так, уже к 17 декабря городе должен уже полностью преобразиться, к этому сроку нужно завершить новогоднее оформление краевой столицы. Однако фейерверков в этот раз снова не будет из-за антиковидных требований. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

11 ноября глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года. На нем обсудили все важные вопросы подготовки к главному празднику года.

«Исходя из эпидситуации, не планируем традиционного открытия елки с участием горожан, проведения фейерверков. И тем не менее наша задача – создать и поддержать праздничную атмосферу для жителей и гостей краевой столицы», – заявил глава города.

Как украсят Барнаул к новому году

Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года в Барнауле Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»/barnaul.org/

По всему Барнаулу к Новому году развесят тематические открытки-плакаты. Всего их разместят почти на 100 рекламных поверхностях, в том числе электронных экранах.

Эскизы плакатов для украшения города к Новому году в Барнауле Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»/ barnaul.org/

Кроме того, столицу Алтайского края украсят живописные панно, а также различные надувные, ледяные, снежные и световые скульптуры. Традиционно по городу разместят красивые светодиодные сетки, прожекторы, искусственные елки и другие новогодние украшения.

Места, где праздничному оформлению уделят особое внимание – это въезд в город, площади, парки, аэропорт, железнодорожный, речной и автовокзалы, а также прилегающие территории крупных торговых центров.

Новогодняя красота в виде гирлянд и праздничных элементов появится также на главных магистралях, а также площадках, где пройдут праздничные мероприятия. К ним относятся Правобережный, Новосибирский, Змеиногорский и Павловский тракты, а также площади Сахарова, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира, набережная Оби и внутриквартальные территории.

Городки, ёлки и скульптуры

Как сообщили в мэрии, барнаульцев и гостей города не оставят без традиционного новогоднего городка на площади Сахарова.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, помимо установки главной праздничной ёлки края, мастера создадут и установят здесь входные секций в виде ледяных башен с подсветкой, разместят ледовые фигуры и снежные скульптуры символа года – Тигра, Деда Мороза и Снегурочки. Помимо этого, в новогоднем городке снова появятся украшения в виде светодиодных изображений бокалов и герба Барнаула.

«Будем стараться создать праздничную атмосферу, в том числе за счет новогоднего украшения города», – подчеркнул глава Барнаула.

Горки под вопросом

Между тем, пока не ясно, появятся ли на праздничных площадках полюбившиеся барнаульцам ледяные горки.

Дело в том, что существуют перечень стандартов по обеспечению безопасности при эксплуатации подобных аттракционов, к которым отнесены такие горки для развлечений детей и взрослых. Он, в частности, устанавливает требования к материалам, из которых должен быть изготовлен каркас конструкции, к используемой воде и ледяным блокам, её месту расположения, форме, ежедневному техосмотру и т.д. Соответствующий документ с такими требованиями во все муниципалитеты края направила инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Вячеслав Франк поручил профильному комитету изучить документ и позже представить свои предложения. Только после этого станет ясно, быть горкам в городе или все-таки нет.

Что с развлечениями

В мэрии пообещали, что без культурного досуга горожане точно не останутся. Уже к 1 декабря новогодние афиши представят театры, кинотеатры и концертные залы. При этом все праздничные мероприятия организуют с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, в том числе по заполняемости залов.

Кроме того, свои новогодние программы также готовят библиотеки и планетарий города.

А в парках отдыха традиционно зальют катки, откроют пункты проката коньков и лыж. При этом прокатом можно будет воспользоваться только при предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса. При посещении площадок со своим инвентарем его предъявление не обязательно.

Всего в Барнауле в новогодние и рождественские праздники заработают около 80 спортивных объектов, в том числе 19 катков, 30 хоккейных коробок и 20 лыжных баз. В трех парках – Юбилейный, Изумрудный и имени Ленина – для горожан подготовят лыжные трассы.

На 10 площадках города в рамках проекта «Зимний дворовый инструктор» пройдут тренировки и спортивно-развлекательные мероприятия для занятости подростков.

Новогодние ограничения

В связи с эпидситуацией, в период новогодних праздников особое внимание уделят соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, в том числе при посещении лыжных баз и катков.

Кроме того, известно, что новогодние представления для учащихся начальной школы в этом году снова отменены. Однако традиционные сладкие «губернаторские» подарки учащиеся 1-4 классов получат непосредственно в своих школах.

При этом внутри каждого образовательном учреждения запланированы праздничные программы. Если позволит погода, то спортивно-развлекательные программы проведут на открытом воздухе у школ и детсадов.

На период новогодних каникул в учреждениях допобразования уже запланировали мероприятия, которые частично пройдут в дистанционном формате или на открытом воздухе.

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