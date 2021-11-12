Горняк22: В Барнауле женщина на Hyundai испугала водителей при повороте с заносом

Опасный поворот в Барнауле Фото: кадр из видео "Инцидент Барнаул"

Женщина буквально пролетела перекресток в традициях фильма «Форсаж». При совершении маневра никто не пострадал. Водитель круто вписалась в поворот и едва не задела остальные машины

10 ноября в Барнауле женщина-водитель на Hyundai Solaris перепутала дорогу с гоночным треком и совершила опасный маневр на перекрестке, сообщает «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел на пересечении улиц Новосибирской и Весенней в микрорайоне Новосиликатном.

В Сеть попала запись с видеорегистратора подписчика паблика, на которой можно увидеть, как девушка пролетела перекресток по встречной полосе на небольшом расстоянии от других автомобилей.

Ранее в Барнауле водитель врезался в электроопору рядом с популярным местом для дрифта. Предположительно, он не справился с управлением и допустил наезд на бетонный столб. ДТП произошло на проспекте Ленина, в районе дома №2. В результате аварии никто не пострадал.

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