Горняк22: Женщина погибла при падении из окна ковидного госпиталя

Больница Фото: pixabay.com

Женщина несколько недель лежала в больнице с коронавирусом. По словам следователей, смерть не носит криминальный характер

В Оренбурге тело 64-летней женщины нашли под окнами больницы, в которой располагался ковид-центр, сообщает ТАСС.

По данным следствия, смерть наступила в результате падения с высоты. На теле пострадавшей не обнаружили следов насильственной смерти.

Известно, что пенсионерка лечилась в медучреждении с 22 октября. 9 ноября около пяти часов утра она покинула свою палату на третьем этаже, после этого ее тело нашли на улице.

Ранее российский хоккеист разбился при падении из окна 25-го этажа. Спортсмен отдыхал вместе с друзьями. Компания распивала спиртные напитки. По их словам, в какой-то момент молодой человек начал вести себя агрессивно. Предположительно, у погибшего были серьезные финансовые проблемы.

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