Горняк22: Актриса из «Зимней вишни» Елена Сафонова попала в больницу после ДТП

Елена Сафонова Фото: кадр из фильма "Смерть в объективе"

По предварительным данным, актриса никак не могла избежать столкновения: иномарки столкнулись лоб в лоб. Обе машины сильно повредили бамперы

В Москве 65-летняя актриса театра и кино Елена Сафонова попала в ДТП с двумя легковыми машинами, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Стало известно, что авария произошла на проспекте Мира. По предварительным данным, 21-летняя водитель BMW нарушила правила дорожного движения и спровоцировала аварию. При попытке перестроиться она подрезала другой автомобиль и вылетела на встречку, где столкнулась с еще одним авто.

За рулем одного из автомобилей находилась Сафонова. Ее госпитализировали с переломами ребер и надколенного сустава. Предполагаемую виновницу ДТП также доставили в больницу. У нее диагностировали перелом руки в двух местах.

По словам очевидцев, водитель BMW была трезва. Стало известно, что на машине 70 неоплаченных штрафов за превышение скорости, выезд на полосу для автобусов и неправильную парковку, сообщает «РЕН ТВ».

Елена Сафонова – заслуженная артистка России. Она снялась в таких фильмах, как «Президент и его женщина», «Принцесса на бобах» и «Такси-блюз». Наибольшую известность артистке принесла роль в фильме «Зимняя вишня».

Ранее в Барнауле женщина на Hyundai испугала водителей при повороте с заносом. Женщина буквально пролетела перекресток в традициях фильма «Форсаж». При совершении маневра никто не пострадал. Водитель круто вписалась в поворот и едва не задела остальные машины.

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