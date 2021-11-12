Горняк22: Два медведя устроили погоню за россиянкой в коттеджном поселке

Медведи Фото: кадр из видео "Инцидент Барнаул"

Медведица и медвежонок вышли из леса и спокойно разгуливали по улицам поселка. Девушка случайно наткнулась на хищников, когда выходила со двора

В коттеджном поселке Сахарный Ключ под Владивостоком медведица с детенышем устроили погоню за девушкой, сообщает «Инцидент Барнаул».

Камера видеонаблюдения засняла момент, как девушка выходит со двора и идет в ту сторону, куда ранее направились два медведя. Через несколько секунд девушка мгновенно забегает обратно во двор и закрывает за собой калитку.

Вслед на ней вернулись и хищники. Они безуспешно попытались пробраться через забор, а позже скрылись.

Ранее в Барнауле двух медведей нашли в гараже в тесных клетках. По предварительным данным, хищников обнаружили в гараже по адресу: ул. 12-я Западная, 4а. Якобы в неприемлемых условиях животных, возраст которых три-четыре года, содержат уже более двух недель. После огласки с хозяином медведей связался Росприроднадзор.

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