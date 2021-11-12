Горняк22: Жителя алтайского села обвиняют в надругательстве над пятилетней падчерицей

Ребенок Фото: pexels

Мужчина воспользовался ситуацией, когда супруги не было дома, и приставал к ее маленькой дочери. Однако девочка обо всем рассказала матери

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Смоленского района, которого подозревают в сексуальном насилии над пятилетней девочкой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, пока супруги не было дома, мужчина дважды надругался над падчерицей. После того как ребенок рассказал о случившемся матери, его привлекли к ответственности.

Обвиняемый не признал свою вину, уверяя, что жена и ее дочь якобы оговорили его из-за личной неприязни. Однако следователи нашли доказательства причастности сельчанина к преступлению. Уголовное дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что барнаульского педофила осудили на 15 лет за совращение мальчиков. В течение пяти лет, с 2016 по 2021 год, мужчина знакомился в Барнауле с мальчиками в возрасте от 10 до 15 лет. Мужчина свою вину признал частично. При этом проведенная экспертиза выявила у него «расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии».

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