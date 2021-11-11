Горняк22: Барнаульцев пустят на катки и лыжные базы только с QR-кодом

Лыжи. Прокат Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК

Катки и лыжные базы отнесли к спортивным объектам, посещение которых разрешат только для вакцинированных и недавно переболевших

Жители Барнаула с 15 ноября на территории катков и лыжных баз также вводят режим QR-кодов. Об этом в ходе интернет-форума сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Петр Кобзаренко. При этом в дополнение к QR-коду нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Однако он необходим лишь в том случае, если если посетители будут брать инвентарь в прокат. Со своим оборудованием вход на территорию данных спортобъектов свободен.

В мэрии пояснили, что на всех катках организуют прокат коньков. Цены проката инвентаря оставят на уровне прошлого года.

Напомним, с 15 ноября в Алтайском крае начнет действовать запрет на посещение бассейнов, тренажерных залов, фитнес-клубов. Однако уже сейчас антипрививочники приходят в спортзалы и устраивают там скандалы из-за введенных мер безопасности.

ТОЛК