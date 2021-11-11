Горняк22: Алтайские власти не будут продавать акции спорткомплекса «Обь»

Спорткомплекс "Обь" Фото: "Толк"

В правительстве региона уверяют, что не дадут использовать спорткомплекс в каких-либо других целях, кроме спортивных, и сохранят его назначение

Алтайский край планирует сохранить контрольный пакет акций спорткомплекса «Обь». Он «не включался в прогнозный план приватизации и к включению не планируется», сообщили «Толку» в Алтайкрайимуществе. Напомним, 8 ноября стало известно, что другой собственник «Оби» – крайсовпроф еще в июне продал свой пакет (49,87% акций) частной компании «Магистраль».

Алтайскому краю принадлежат 50,11% акций спорткомплекса. В крайимуществе объяснили, что не планируют их продавать, так как в спорткомплексе работают четыре краевые спортшколы: по плаванию «Обь», по гимнастике «Жемчужина Алтая», по баскетболу и по тхэквондо.

«Кроме того, в спорткомплексе проводится значительное количество краевых спортивных мероприятий по иным видам спорта – борьбе, карате и т. д.», – сообщили в крайимуществе.

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Только по назначению

Напомним, вопросы о дальнейшей судьбе «Оби», в частности, о сохранении профиля объекта, возникли после того, как стало известно о сделке между крайсовпрофом и «Магистралью».

По словам главы объединения профсоюзов Ивана Панова, покупатель – компания, аффилированная владельцем «Титов Арены» (Дворца спорта) Михаилом Дроздовым, который также управляет еще двумя ледовыми площадками – «Карандин Ареной» в Барнауле и «Гимаев Ареной» в Рубцовске . Панов считает, что опыт работы Дроздова показывает, что он не будет менять назначение спорткомплекса, и тот ему не сообщал о таких планах.

Между тем компания «Магистраль», выкупившая пакет акций, формально связана больше с группой компаний, управляемых Евгением Ракшиным. Она зарегистрирована в здании ТЦ «Лето». Собственник «Магистрали» Роман Пипуныров является руководителем или совладельцем нескольких фирм, связанных с ГК «Мария-Ра» и зарегистрированных в Барнауле на ул. Мерзликина, 5, где расположен ее головной офис.

Евгений Ракшин воздерживается от комментариев относительно новой покупки. Михаил Дроздов с разговоре с amic.ru также сослался на занятость и разъяснений не дал. Пока не ясно, какой общий интерес нашли два бизнесмена во владении менее половиной всего пакета акций спорткомплекса, который находится в сложном финансовом положении и работает в убыток (свыше 11 млн по итогам 2020 года).

Но власти края уверяют, что не дадут использовать объект не по назначению. Министр спорта Перфильев сообщил, что будут заблокированы любые такие попытки.

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Что происходит на площади Сахарова

Споркомплекс «Обь» стал еще одним объектом на площади Сахарова в Барнауле, к которому приковано внимание общественности. Эта территория – вокруг площади – уже не первый год становится предметом бурных обсуждений.

Сначала в 2019 году Дворец спорта у того же профсоюза выкупил Михаил Дроздов. Тогда высказывались различные предположения, вплоть до того, что он может снести объект и построить там дом. Но новый собственник отремонтировал Дворец и сохранил его профиль.

Затем инвесторы заявляли о намерении построить отель «Рэдиссон» на углу ул. Молодежной и пр. Социалистического. Это вызвало такой вал недовольства, что власти отказались от согласования этого проекта.

Позже стало известно о намерении АлтГУ построить у корпуса на ул. Димитрова еще один. Это также вызвало шквал негативной реакции со стороны барнаульцев. Но земля находится в управлении вуза, и он имеет все правовые возможности начать строительство. Вуз провел аукцион на разработку проектно-сметной документации. Теперь вопрос в выделении средств из федерального бюджета на строительство.

Затем широко обсуждалась возможность строительства дома за «горой» на площади. Этот проект связывали с Евгением Ракшиным. Но тема не получила продолжения, так как власти города не согласовали объединение двух участков под дом. Назывались и другие заинтересанты в размещении здесь недвижимости.

Пока никаких изменений пл. Сахарова не претерпела. Но очевидно, что различные группы подступаются в тому, чтобы изменить облик одной из центральных площадей города. При этом звучат не только негативные отзывы на эти намерения. Потенциальные инвесторы, архитекторы утверждают – город нужно «осовременивать», существующий вид этой территории устарел и слишком провинциален.

ТОЛК