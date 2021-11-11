Горняк22: Кинотеатр Formula возобновит работу в Барнауле в ближайшие дни

Кино. Фильм Фото: pixabay.com

Некоторые горожане забеспокоились, что кинотеатр в барнаульском ТЦ закроют. Однако директор кинозала поспешил успокоить зрителей

Директор кинотеатра сети Formula Дмитрий Безруков опроверг закрытие кинозалов в ТЦ «Праздничный» в Барнауле. По его словам, заведение возобновит работу в ближайшие дни. Об этом он сообщил ИА «Амител».

Безруков пояснил, что показ сеансов остановили из-за технических работ на объекте. При этом полностью закрывать кинотеатр здесь не намерены.

Ранее сообщалось, что в Барнауле приостановлен показ сеансов в кинотеатре Formula, расположенном в торговом центре «Праздничный» на улице Балтийской, 16. Кинотеатр не работает уже с 30 октября. По данным читателей «Толка», также закрыт филиал компании в Новоалтайске.

С 15 ноября в Алтайском крае пускать в кинотеатры будут только вакцинированных зрителей при наличии QR-кодов.

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