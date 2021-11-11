Горняк22: Депутат Владимир Семенов может уйти с поста главы реготделения алтайской ЛДПР

Владимир Семёнов Фото: altai.ldpr.ru

В ближайшее время политик выйдет с ходатайством к федеральному руководству партии с предложением кандидатур. Предполагается, что решение примут до конца года

Руководитель алтайского отделения ЛДПР Владимир Семенов может покинуть пост из-за работы в АКЗС, сообщает «Политсиб.ру».

«Если ты занимаешь пост в законодательном органе, то ты уже не сможешь полноценно заниматься работой в партии. Традиционно в такой ситуации происходит смена координатора», – рассказал политик.

Месяц назад Владимир Семенов занял оплачиваемый пост в Заксобрании. В новом созыве его назначили председателем комитета по промышленности, предпринимательству и туризму. Ранее, как того требовал закон, он передал в доверительное управление акции нескольких коммерческих компаний и ушел с поста руководителя.

Главой регионального отделения депутат полноценно стал в мае 2021 года. По его словам, это было компромиссное решение на короткую перспективу, чтобы быстро собраться и провести предвыборную кампанию.

В настоящее время претендентов на пост как минимум двое. Это заместитель Семенова по партийной линии, гендиректор «РСК» Сергей Булаев и известный рубцовский оппозиционер, депутат АКЗС Ирина Шудра.

По словам Семенова, оба активно работали в предвыборной кампании и показали, что могут заниматься управленческой работой. При этом есть еще и молодые кандидаты, имена которых депутат не назвал. Он отметил, что в партии часто делают ставку именно на начинающих политиков.

Ранее «Толк» сообщал, что глава Первомайского района ушел в отставку раньше срока. По его словам, он принял это решение без какого-либо давления. Александр Иванов также отметил, что изначально планировал идти только на один срок, который истекает в 2022 году. 10 ноября на сессии райсовета его решение единогласно поддержали местные депутаты.

ТОЛК