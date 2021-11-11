Горняк22: Реконструкция моста у Нового рынка начнется весной 2022 года

Мост на Новом рынке Фото: телеканал "Толк"

В следующем году в Барнауле начнется реализация масштабного проекта – старый мост в районе Нового рынка снесут и начнут строить новый

Реконструкция путепроводов в районе Нового рынка в Барнауле начнется уже весной 2022 года, ориентировочно в апреле, сообщает пресс-центр горадминистрации со ссылкой на председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе путепроводов продлится порядка 20 месяцев – до конца 2023 года.

По словам Шеломенцева, старые конструкции полностью снесут и построят новый мост.

«Ранее трамвайные пути, согласно проекту, планировали разместить в уровень, однако было решено их обособить, чтобы обеспечить бесперебойное движение трамваев. На путепроводах появятся тротуары, все необходимые коммуникации. В новой конструкции планируется сократить число пролетов до трех», – сказал он.

Работы проведут за счет инфраструктурного кредита, который предоставили Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Планируемая стоимость – 1,9 млрд рублей.

Сейчас специалисты корректируют проектно-сметную документацию и скоро отдадут ее для прохождения государственной экспертизы.

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что через путепровод проходит 25 маршрутов общественного транспорта, в час количество единиц транспорта достигает пяти тысяч. На период реконструкции власти планируют изменить трамвайные маршруты №1, 3, 7, приостановить работу трамваев по маршруту №4. Троллейбусные маршруты №1 и №7 также планируют изменить, временно закрыть маршрут №6.

Автобусы пройдут по двум объездным маршрутам, пешеходов направят по пятипролетному путепроводу на улицу Кулагина, с переходом через железнодорожные пути и выходом на проспект Ленина в районе дома №106.

Кроме того, сейчас в мэрии прорабатывают вопрос организации выделенных полос для городского пассажирского транспорта на наиболее загруженных участках улиц – проспект Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев – для трамваев. Также будет изменена работа светофоров, запрет парковки на проблемных участках и изменение организации дорожного движения на перекрестках, прилегающих к проспекту Ленина.

Руководитель МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин добавил, что для удобства горожан будет построено трамвайное разворотное кольцо рядом с ТЦ «Пионер». Стоимость работ составит порядка 10 млн рублей.

Окончательный вариант новой схемы будет готов в декабре. После этого ее покажут жителям города, чтобы они внесли свои коррективы.

Кроме того, для горожан составят специальную карту, чтобы они смогли ориентироваться с учетом новых маршрутов.

Начать расширение моста планировали в 2021 году, но этого так и не произошло. Стоимость ремонта тогда оценили в 1,5 млрд рублей. Сейчас на мосту четыре полосы движения. Мосту уже 70 лет, и он находится в аварийном состоянии. Еще в августе власти города говорили о возможном переносе сроков ремонта моста – как раз из-за отсутствия финансирования.

6 октября правительство РФ одобрило выделение региону инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 9,2 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на строительство животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики, а также возведение жилых домов и соцобъектов.

ТОЛК