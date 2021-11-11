Горняк22: В Барнауле полиция создаст спецотряд для «вычисления» антимасочников

Рейд Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В Барнауле продолжат проводить рейды по соблюдению антиковидных ограничений. Некоторых предпринимателей уже начали привлекать к ответственности

Барнаульская полиция создаст специальную группу сотрудников, которая займется антиковидными рейдами. Об этом говорили в ходе заседания городского штаба. Также к мероприятиям привлекут дружину «Барнаульскую».

По словам начальника барнаульского УМВД Александра Майдорова, с 30 октября по 8 ноября полиция вместе с Роспотребнадзором и властями провела 62 рейда, в ходе которых проверила 713 торговых точек и выявила 281 нарушение.

Кроме того, проверки баров и кафе после 23:00 выявили 27 нарушений. Также участники проинспектировали 330 единиц транспорта, где обнаружили нарушения как со стороны перевозчика, так и пассажиров.

По итогам рейдов, на 17 торговых центров составили протоколы о приостановлении работы на срок от трех до 18 суток.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить рейдовые мероприятия, уделив особое внимание объектам, где уже выявляли случаи нарушений ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что в Барнауле могут закрыть торговые центры, где нашли нарушения антиковидного законодательства.

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