Горняк22: В алтайских организациях посчитают привитых сотрудников

Заседание городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

По словам главы минздрава края Дмитрия Попова, нагрузка на здравоохранение в регионе чрезмерная, поэтому необходимо ускорять темпы вакцинации

Предприятия Алтайского края проверят на соответствие требованию о вакцинации сотрудников, сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Рейды проведут в организациях, которые, по постановлению главного санитарного врача, должны привить не менее 80% своих работников. Проверки в регионе начнутся с 15 ноября.

По словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, ежедневно в Барнауле вакцинируется около 4 тыс. человек. В настоящее время привито 64% населения из тех, кто подлежит обязательной вакцинации.

«Наша цель – привить 80% населения, только тогда мы получим иммунную защиту. Сейчас мы находимся в «красной зоне», ситуация тяжелая. Ограничения, которые вводятся, необходимы. От того, как мы их выполним, будет зависеть будущая эпидемиологическая ситуация», – подчеркнула она.

Также ранее из-за нарушений антиковидных мер в Алтайском крае составили 17 протоколов на приостановку деятельности торговых центров из-за выявленных нарушений. Кроме того, в регионе продолжают выявлять нарушения масочного режима в общественном транспорте.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле антипрививочники вместе с юристами устраивают «шоу» в фитнес-центрах. Они ругаются с персоналом и грозят судом, когда их заставляют надевать маски. При этом они ссылаются на статьи Конституции РФ и закон «О правах потребителей». После 15 ноября волна таких протестных явлений лишь усилится, полагают в спортивных клубах.

ТОЛК