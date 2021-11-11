Горняк22: В России предложили кормить бесплатно учеников средней и старшей школы

Школа Фото: телеканал "Толк"

В январе 2020 года Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. До 1 сентября 2023 года все учебные заведения должны выполнить это требование

Ученики средней школы и старшеклассники должны питаться бесплатно, заявил бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, сообщает «Говорит Москва».

«Мы сейчас кормим начальную школу за счёт федерального бюджета. Надо кормить и среднюю школу – это самый тяжёлый пубертатный возраст, когда обменные процессы совсем другие, и старшую школу», – отметил он.

В Союзе потребителей ранее также заявили, что качество школьной еды ухудшилось из-за инфляции. На это стали жаловаться и родители учеников. Геннадий Онищенко, в свою очередь, подчеркнул, что цены на продукты будут расти и дальше, поэтому нужно изменить подход к формированию рациона детей.

По словам эксперта, долю затрат на продукты нужно рассчитывать с учётом потребностей подростков. Рацион выпускников и младшеклассников должен отличаться по энергетической ценности.

Ранее в Алтайском крае родители рассказали о попытках спрятать плесень в школе. По их словам, ремонт должны были закончить в августе, но работы затянулись. При этом всё лето школа стояла без крыши и в неё попадали осадки. Теперь семьи учеников беспокоятся, что учебное заведение сдадут с разросшейся плесенью внутри и дети начнут болеть.

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