Горняк22: Провидец рассказал, какое будущее ждёт Россию в 2022 году

Гадание. Предсказание будущего Фото: pixabay.com

По словам провидца из Ирана, Россию, несмотря на будущие перепады, ожидает прекрасное будущие без бедности и тяжелой работы

В ближайшее время Россию ждут перемены. Пока страна набирает силы, чтобы высоко взлететь, но в последствии она станет крепкой и сильной державой, заявил иранский провидец Салман Салехигударза, сообщает «Слово и Дело».

«Россия будет то падать вниз, то подниматься резко вверх, но это лишь потому, что весь мир сейчас терпит бедствия. Страна охраняется высшими силами, как никакая другая», – рассказал он.

Провидец также отметил, что в 2022 году у России начнётся такой скачок развития, которого не было ещё не у одной страны. После такого преобразования каждый будет мечтать о жизни в этой стране. Там не будет тяжелой работы и бедных.

Ранее астролог составила гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. По словам эксперта, для Овнов 2022 год обещает стать периодом важных событий, а от Тельцов потребует сердечности и сосредоточенности в сфере финансов и партнерства. Главным в новом году для них станет карьера.

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