Горняк22: День экономиста – 2021: как красиво и элегантно поздравить с праздником

Экономика. Цифры Фото: Pexels

11 ноября в России отмечают официальный профессиональный праздник – День экономиста. Предлагаем подборку приятных поздравлений с Днем экономиста в прозе и стихах

Поздравления с Днем экономиста – 2021 в стихах

Желаю в День экономиста,

Чтоб точно все сошлись подсчеты,

Была зарплата крупной, чистой,

И позитив несла работа!

И коллектив пусть будет дружным,

Как будто бы семья родная,

И все, что тебе очень нужно,

Пусть щедро жизнь предоставляет!

Сегодня ваш день, экономист!

Баланс всегда пусть будет чист

И премия в величине зарплаты,

Чтоб кошельки были богаты,

Чтоб мозг работал на отлично,

Царило счастье в жизни личной!

Экономика – наука

Точных графиков и цифр.

Мы сегодня поздравляем

Тех, кто знает этот шифр.

Пусть работа дарит радость,

И внушительный доход.

Кропотливый труд приносит

Вам карьерный резкий взлет!

Поздравления в День экономиста в прозе

Букет. Цветы. Осень Фото: Pixabay

Поздравляю с Днем экономиста и от души желаю уверенности, удачи, умения преуспевать во всем и всегда! Не экономь на себе и своих желаниях, не упускай своих возможностей в жизни и не допускай ни одной ошибки в работе.

Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе – покой и умиротворение. Легко решайте все проблемы, и пусть неудачи вас сторонятся!

Желаем всем экономистам долгих лет постоянных доходов, роста прибыли и успехов в работе! Поздравляем вас с праздником, и пусть начальство ценит, уважает и в денежном эквиваленте будет благодарно!

Источник

ТОЛК