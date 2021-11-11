Горняк22: В Алтайском крае беременная заведующая поликлиникой умерла после болезни

Врач Фото: pixabay.com

Женщина проходила лечение в краевой столице. Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако им все же не удалось спасти коллегу

Заведующая поликлиникой Калманской ЦРБ Христина Шнуренко скончалась из-за тяжелого течения болезни, сообщает «Банкфакс».

По данным издания, женщина не перенесла инфекционное заболевание. Предположительно, речь может идти о коронавирусе. Однако в медучреждении причину смерти не назвали.

Источники сообщили, что медик проходила лечение в Барнауле. При этом она была беременна – ребенка удалось спасти. У нее остались еще двое детей.

Похороны женщины прошли 8 ноября.

На странице Шнуренко в соцсети «ВКонтакте» указано, что она окончила Алтайский медуниверситет в 2013 году.

Ранее сообщалось, что умер экс-главврач Алтайской больницы скорой помощи Владислав Бомбизо. Причины смерти родственники не раскрыли.

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