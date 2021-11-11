Горняк22: В Алтайском крае беременная заведующая поликлиникой умерла после болезни
Врач Фото: pixabay.com
Женщина проходила лечение в краевой столице. Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако им все же не удалось спасти коллегу
Заведующая поликлиникой Калманской ЦРБ Христина Шнуренко скончалась из-за тяжелого течения болезни, сообщает «Банкфакс».
По данным издания, женщина не перенесла инфекционное заболевание. Предположительно, речь может идти о коронавирусе. Однако в медучреждении причину смерти не назвали.
Источники сообщили, что медик проходила лечение в Барнауле. При этом она была беременна – ребенка удалось спасти. У нее остались еще двое детей.
Похороны женщины прошли 8 ноября.
На странице Шнуренко в соцсети «ВКонтакте» указано, что она окончила Алтайский медуниверситет в 2013 году.
Ранее сообщалось, что умер экс-главврач Алтайской больницы скорой помощи Владислав Бомбизо. Причины смерти родственники не раскрыли.