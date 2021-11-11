Горняк22: Бастрыкин лично взялся за дело убитого рэпера Картрайта после сюжета в СМИ

Александр Бастрыкин Фото: YouTube

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Центральном аппарате СК России. Теперь за ним будет следить лично руководитель ведомства

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела об убийстве музыканта Александра Юшко, выступающего под псевдонимом Энди Картрайт, в Петербурге, сообщает пресс-служба СК России. Это произошло после программы на одном из федеральных телеканалов, в ходе которой прозвучала критика расследования и обращение в адрес главы ведомства.

В свою очередь, Бастрыкин поручил отчитаться о проведенных следственных действиях и результатах экспертиз.

Расчлененное тело 30-летнего Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в его квартире 29 июля 2020 года после того, как о его смерти в полицию сообщила жена – уроженка Барнаула Марина Кохал. За пару часов до этого она передала родственникам своего двухлетнего сына.

Основной подозреваемой по делу стала именно Кохал, которая заявляла, что ее супруг умер якобы от передозировки наркотиков. Однако в организме рэпера их следов не нашли. Зато обнаружили доказательства причастности женщины к убийству и расчлененке.

Супругу посадили в СИЗО, где она провела 15 месяцев. Однако в конце октября суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

ТОЛК