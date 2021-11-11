Горняк22: В России поймали маньяка, который изнасиловал и убил 25 пенсионерок

Наручники. Арест Фото: pixabay.com

Убийцу пожилых женщин следователи и оперативники искали более 10 лет. Сам обвиняемый за это время успел жениться, завести детей и устроиться работать слесарем

38-летнего жителя Татарстана обвиняют в изнасиловании и убийстве 25 пожилых женщин, сообщает «МК».

Как полагает следствие, мужчина совершал преступления в разных городах Урала, ЦФО и Поволжья. Под видом соцработника или сотрудника ЖЭКа он проникал в дома одиноких женщин 75-90 лет, после чего насиловал и душил их.

По предварительным данным, в 2011 году мужчина расправился в Казани с 11 пенсионерками. В 2012 году обвиняемый убил трех женщин в Уфе, еще с несколькими он расправился в Ижевске и Казани. В качестве орудия убийства он использовал подушку, фартук, провод от утюга и веник.

По словам мужчины, своих жертв он выбирал возле подъездов или магазинов случайным образом. Часто ему даже не нужно было выдумывать повод – по его словам, пенсионерки сами приглашали его зайти.

Кроме того, он заявил, что основным его мотивом было ограбление. Он якобы жил на улице и голодал. При этом на допросе мужчина раскаивался и даже плакал, объясняя, что душил женщин, «чтобы они долго не мучились». Психологи, в свою очередь, считают, что обвиняемый получал удовольствие от процесса убийства.

В 2020 году за информацию об обвиняемом объявили вознаграждение в 3 млн рублей. При этом задержали мужчину после генетической экспертизы. Она подтвердила его причастность к убийствам и изнасилованиям.

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