ГОРНЯК22 10.11.2021
Происшествия

Горняк22: В Бийске продают известный развлекательный комплекс X-Club

Горняк22
1 час Ago

Ночной клуб Фото: pixabay.com

Комплекс X-Club и работавший до него клуб «Юпитер», по словам горожан, являлся одними из самых популярных мест наукограда для ночных развлечений

В Бийске продают развлекательный комплекс X-Club общей площадью в тысячу «квадратов». Собственники намерены выручить за него почти 30 млн рублей, сообщает «Бийский рабочий».

Здание продают со всем оборудованием. При этом продавец уверяет, что у бизнеса хорошая доходность, обещая будущему покупателю хорошую прибыль.

Ранее сообщалось, что в Барнауле закрыли ночной бар «Огонь и лед» за очередные вечеринки. В нарушение антиковидного указа губернатора в заведении проводили развлекательные программы.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Путин наградил разработчика вакцины «Cпутник V» Александра Гинцбурга

Горняк22: Путин наградил разработчика вакцины «Cпутник V» Александра Гинцбурга

Горняк22
60 минут Ago
Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий" Ранее государственные награды получили более 40 медиков и ученых, участвовавших в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" Президент...

Читать по теме:

ВТОПЕ: