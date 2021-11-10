Горняк22: Барнаульского педофила осудили на 15 лет за совращение мальчиков

Педофил. Колония Фото: pixabay.com

Следствию удалось доказать пять эпизодов преступления, совершенных в отношении пяти несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет

47-летнего жителя Барнаула суд признал виновным в совершении нескольких эпизодов развратных действий в отношении малолетних детей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия и суда, в течение пяти лет, с 2016 по 2021 год, мужчина знакомился в Барнауле с мальчиками в возрасте от 10 до 15 лет. После этого он приглашал их к себе домой, предлагая поиграть в видеоигры на мощном компьютере. Также он разрешал оставаться у него дома, давал деньги. Летом мужчина возил мальчиков купаться на озеро, давал прокатиться на своем автомобиле.

«Установив психологический контакт, злоумышленник совершал развратные действия сексуального характера», – сообщили в следственном ведомстве.

Всего доказано пять эпизодов преступления в отношении пяти мальчиков.

Мужчина свою вину признал частично. При этом проведенная экспертиза выявила у него «расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии».

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничением свободы на срок 1 год и 10 месяцев.

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