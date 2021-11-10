Горняк22: Жителя Алейска приговорили к восьми годам колонии за покушение на убийство сына

Нож Фото: pixabay.com

Мальчика от разъяренного и нетрезвого отца смогла спасти его родная сестра. Сам мужчина вину в преступлении не признал

57-летний житель Алейска осужден за покушение на убийство 13-летнего сына. Об этом сообщает региональный следком.

Вечером 20 марта 2021 года, находясь дома, отец и сын-подросток поссорились по незначительному поводу. В результате нетрезвый мужчина взял кухонный нож и ударил им мальчика в область лопатки. В это время ребенка смогла спасти его сестра, которая и вызвала скорую помощь.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы, которые тот проведет в колонии строгого режима.

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