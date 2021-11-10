Горняк22: 2 800 жителей Алтайского края подали в прокуратуру заявление против QR-кодов

QR-код Фото: pixabay.com

Инициативная группа заявила, что выступает против ограничительных мер, принятых губернатором края Виктором Томенко, и просит их отменить

Инициативная группа противников введения QR-кодов в Алтайском крае обратилась с заявлением в прокуратуру региона. В нем они просят отменить «пропуска» в торговые центры края и другие общественные места, а также не делить людей на вакцинированных и невакцинированных. Паблик «Барнаул 22» опубликовал их видеообращение.

По словам противников QR-кодов, они не готовы отчитываться о том, куда и зачем они идут в общественные места, а также раскрывать свои персональные данные. Также они считают, что их права нарушены и выступают против разделения людей.

Группа утверждает, что собрала 2 800 подписей.

ТОЛК