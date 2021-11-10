Горняк22: В Барнауле главврачом горбольницы № 12 стал Александр Берестенников

Горбольница Фото: pixabay.com

Доктор приступил к своим обязанностям с 9 ноября 2021 года. При этом о его возможном назначении на эту должность стало известно еще в октябре

В городской больнице №12 Барнаула назначили нового главного врача. Им стал Александр Берестенников, который до этого момента с начала 2019 года руководил Алейской центральной районной больницей. Об этом сообщили на странице больницы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КГБУЗ «Городская больница №12» (@gb12_barnaul)

Отмечается, что Берестенников работал не только на административной должности, а также оперировал, дежурил и работал в ковидном госпитале на базе этой больницы ещё в первую волну пандемии.

Кроме того, Берестенников является депутатом Алейского городского собрания депутатов.

«По сути, все эти три года главный врач и возглавляемый им коллектив работали на то, чтобы заслужить уважение пациентов», – сообщили в горбольнице.

В новой должности Александр Берестенников продолжит курировать Алейскую ЦРБ.

Напомним, в этом году минздрав региона принял решение об объединении двух стационаров – №12 (в народе – «Шинники») и №11 («Моторщики»), на их базе создана вторая в городе больница скорой медицинской помощи.

Ранее место главврача здесь прочили Сергею Воронкину, главврачу «Шинников». Однако затем решение изменили, так как он пошел на повышение в минздрав после ухода оттуда в АКЗС замминистра Владимира Лещенко. Воронкин занял освободившийся пост.

В главврач больницы №11 Андрей Коломиец, писал «Банкфакс», может стать проректором АлтГМУ.

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