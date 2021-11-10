Горняк22: Астрологи перечислили знаки зодиака, «рожденные в рубашке»

Знаки зодиака Фото: pexels.com

По словам экспертов, люди этих знаков – настоящие везунчики, их будто оберегает ангел-хранитель, который помогает избежать им моральных и материальных потерь

Овны остаются хладнокровными в самой неожиданной ситуации. В критические моменты они собраны и организованны. В работе у людей этого знака нет застоев, а в нужный момент у них открывается второе дыхание, сообщает «Слово и Дело».

Представители знака Лев – дальновидные люди, которые могут предсказать ход любого события. Критическую ситуацию они воспринимают как проверку сил, а интуиция помогает Львам не вляпываться в сомнительные дела. Сложные и опасные жизненные моменты они проходят с достоинством, после чего могут начать жизнь заново.

Рожденных под знаком Скорпиона природа наградила внутренней стойкостью и спокойствием. У этих людей мощная энергетика, которую они умеют направить в нужное русло. Скорпионы также наделены даром побеждать в любых спорах и менять свою жизнь, когда она перестаёт их устраивать.

У Водолеев уникальная память, которая позволяет им вычеркивать лишнюю информацию. Люди этого знака не позволяют ошибкам тянуть себя назад и не цепляются за прошлое. Живучие и везучие Водолеи энергичны и позитивны. Они живут настоящим, а внутренняя сила – их главный оберег.

Ранее астролог составила гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. По словам эксперта, если в 2022 году Водолей доведет до конца хотя бы один большой проект, он сможет пожинать богатые плоды еще долгое время, а Близнецы смогут получить хорошие уроки, которые помогут им выйти на новый уровень жизни.

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