Горняк22: Жильцы барнаульской хрущевки готовы терпеть неудобства ради хорошего капремонта

Дом на Ленина, 144 в Барнауле Фото: Анна Камалова

Жители дома на пр. Ленина, 144, в Барнауле, где с мая этого года идет капитальный ремонт, не разделили «крик души» их соседки, которая призвала мэрию Барнаула разобраться с затянувшимся капремонтом

Жительница Барнаула Карина Ковальчук опубликовала пост о затянувшемся и некачественном капитальном ремонте дома в нескольких пабликах «ВКонтакте». Она попросила администрацию города разобраться с этим «кошмаром», который якобы «не прекращается уже год». «Толк» выяснил, что соседи не разделяют ее позицию и готовы потерпеть, чтобы пятиэтажку привели наконец-то в порядок.

«Почти как новенький»

«Жители дома на Ленина, 144, уже год не могут дождаться окончания ремонта. Просим администрацию города обратить внимание на этот кошмар. Подвал постоянно топит то кипятком, то канализацией. Дом никак доделать не могут, куча недочетов. Помогите это прекратить!» – написала женщина.

Ее соседи не настроены столь категорично. Они говорят, что капитальный ремонт действительно доставил определенный дискомфорт, но зато дом 1963 года постройки стал почти как новенький.

«То, что написали в социальных сетях, – полный бред. Какой год? Ремонт начали в мае. Ребята стараются. Да, были мелкие недоделки, но по нашей просьбе их устранили. У меня есть предположение, кто этот пост мог опубликовать. Знаем, кто у нас тут слишком горластый. Но тыкать пальцем не буду», – поделилась одна из жительниц дома.

Примерно так выглядел дом до капитального ремонта Фото: Анна Камалова

Ее сосед Владимир также отметил, что лично ему и его семье капремонт не доставляет особых проблем.

«Сегодня в СМИ видел эту информацию. Честно, не понимаю, зачем соседка это делает. Да, есть проблемы в бойлерной, там, вероятно, трубы гнилые, но к капремонту это никакого отношения не имеет. Здесь вопросы нужно задавать Сибирской генерирующей компании, которая обслуживает сети, а не к тем, кто занимается ремонтом дома», – уточнил мужчина.

«Всегда бывают недовольные»

Квартира Юлии расположена на первом этаже, прямо под бойлерной, где, с ее слов, периодически происходят «непонятные вещи».

«Спишь, а в четыре утра там какие-то звуки непонятные, как будто взрыв. Но к капремонту это же отношения не имеет. В СГК обещали устранить проблему. Ждем», – рассказала женщина.

В строительной организации «Слава», которая проводит капитальный ремонт, рассказали, что приступили к работам в мае. По госконтракту должны завершить до конца 2021 года.

«Основные работы выполнили: заменили кровлю, обновили фасад, укрепили отмостку. Осталось по мелочи. То, что топит подвал, это не в нашей компетенции. Там трубы ржавые, нужно менять. Понятно, что в каждом доме найдутся всем недовольные. Стараемся найти общий язык. Пока не выходит», – прокомментировали в «Славе».

«Толк» уточняет информацию о причинах «затопления» дома кипятком в СГК.

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