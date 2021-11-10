Горняк22: Последние многоквартирные дома XIX века постройки сносят в Барнауле

ул. Анатолия, 146 в Барнауле Фото: skyscrapercity.com

В Барнауле в ближайшее время снесут два жилых многоквартирника, построенных еще в конце XIX века. А недавно разрушили самый старый – 158-летний дом

В ближайшее время в Барнауле под снос пойдут несколько последних старинных многоквартирных домов, построенных еще в конце XIX века. Один из них находится на ул. Анатолия, 146. Это деревянная двухэтажка, возведенная в 1898 году. Ее признали аварийной еще в 2013-м.

Дома-долгожители

По данным сервиса «Реформа.ЖКХ», дом включили в план по расселению и сносу до конца 2023 года. Жильцы недавно покинули квартиры, и сейчас объект «разрушается» временем, природными факторами и мародерами. Здесь частично выбиты стекла, повреждена кровля. В едином госреестре недвижимости по этому адресу все еще числится четыре жилых помещения, под домом участок – в 800 кв. метров.

ул. Анатолия, 144 в Барнауле Фото: skyscrapercity.com

Его сосед – такой же двухэтажный деревянный дом на ул. Анатолия, 144, который пока не попадает в программу расселения и сноса, на год старше. В нем, по данным ЕГРН, до сих пор также четыре жилых помещения, участок занимает 900 кв. метров и предназначен для индивидуального жилья, как и в предыдущем случае. На форуме skyscrapercity.com сообщают, что объект тоже стоит заброшенным – здесь три года никто не живет после пожара, который уничтожил половину строения.

ул. Никитина, 129 в Барнауле Фото: Реформа.ЖКХ

Еще один дом 1895 года постройки готовят к сносу на ул. Никитина, 129. В рамках федеральной программы его также должны расселить и демонтировать до конца 2023-го. А аварийным признали в 2012 году в связи с 63-процентным износом. Здесь числится 12 жилых помещений, участок под зданием имеет площадь почти 1,2 тыс. кв. метров, на которых можно возводить многоквартирное жилье.

13 июля, 8:51

В Барнауле начали сносить 110-летний двухэтажный жилой дом

Объект не является памятником истории, хотя построен был еще при жизни Николая II. После его сноса в центре города освободится земля площадью почти 700 «квадратов»

Уходит эпоха

Вместе с тем в городе остается еще пять подобных домов, построенных в конце XIX века:

ул. Аванесова, 111 (1898 г.);

ул. Интернациональная, 148 (1898 г.);

ул. Никитина, 122 (1895 г.);

ул. Никитина, 146 (1870 г.);

ул. Фомина, 57 (1899 г.).

Все они деревянные, кроме двухэтажек на ул. Никитина, 122 и 146, у которых первый уровень кирпичный. Кстати, второй дом теперь является и самым старым из всех уцелевших объектов, при этом он официально не числится в реестре аварийных и подлежащих сносу. До недавнего времени долгожителем в Барнауле была деревянная двухэтажка на ул. Пушкина, 88, построенная в 1863-м, но в сентябре этого года ее разрушили.

ул. Никитина, 146 в Барнауле Фото: Яндекс.Карты

Конечно, в управляющих компаниях признаются, что обслуживать такие дома все сложнее. Как правило, их содержат сами жильцы. Муниципальные объекты находятся на балансе города и на особом контроле, так как имеют статус аварийных или ветхих.

ул. Аванесова, 111 в Барнауле Фото: Яндекс.Карты

Например, в УК «Лига», которая обслуживает деревянную двухэтажку на ул. Аванесова, 111, «Толку» пояснили, что дом полностью муниципальный. Но управляющую компанию при необходимости могут привлечь на производство противоаварийных работ: ремонт, замена, укрепление конструкций и прочие. А учитывая то, что зданию 123 года, это может потребоваться в любой момент.

11 августа, 8:03

Двухэтажный памятник архитектуры в центре Барнаула предложили перенести

В Барнауле предлагают воссоздать и перенести двухэтажный памятник архитектуры на ул. Анатолия, 156а, который окажется на проезжей части при возможном расширении дороги

Кстати, в мэрии поясняют, что, несмотря на почтенный возраст, все перечисленные жилые многоквартирные дома не включены в реестр памятников архитектуры. А значит, не подлежат госохране. Реставрировать за бюджетный счет их никто не будет.

Из XIX века в Барнауле сохранят только памятники архитектуры, такие как купеческие особняки. Любопытно, что делается это тоже не на казенные средства, а на частные. Так, например, «Толк» рассказывал историю о барнаульце, который выкупил кирпичный дом Антона Бухалова на ул. Интернациональной, 78, построенный в 1880 году. Новый собственник уже два года пытается его отреставрировать и признается: процесс этот очень сложный, долгий и затратный.

ТОЛК