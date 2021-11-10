Горняк22: Когда Всемирный день молодежи и кого с ним нужно поздравлять

Молодежь. Музыка. Девушки Фото: Pexels

Человечество создало много праздников для чествования юности. Например, Всемирный день молодежи, который отмечают в ноябре (в дополнение к международному и российскому молодежным дням)

В 2021 году Всемирный день молодежи – 10 ноября.

Дата праздника выбрана в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY), которая появилась осенью1945 года в Лондоне на Всемирной конференции молодежи. На этом событии собрались представители международного молодежного движения, которое объединяло более 30 миллионов молодых людей, рассказывает «Календарь событий».

В России в конце 2020 года Госдума приняла закон о молодежной политике в РФ, рассказывает «Российская газета». Он повысил возраст молодежи до 35 лет включительно. День молодежи в России отмечает около 40 млн человек.

Международный день молодежи отмечают 12 августа.

В России День молодежи празднуют 27 июня.

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