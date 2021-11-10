Горняк22: Православный священник сядет на 18 лет за растление 53 мальчиков

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Следователи рассказали, что работать с детьми священник начал с 2007 года. Дело о растлении несовершеннолетних составило более 20 томов

В Еврейской автономной области суд признал виновными православного священника и его подельника-звонаря в растлении 53 мальчиков, сообщает РИА Новости.

«Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на два года. Ему также запретили восемь лет заниматься педагогической деятельностью. Звонаря осудили на 12 лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Заниматься педагогической деятельностью ему нельзя семь лет», – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что священника обвинили в насилии над 51 ребенком, звонаря – над пятью, еще два преступления они совершили вместе. Подсудимые частично признали свою вину.

Напомним, что настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали в 2019 году после обращения местной жительницы в Следственный комитет. У священника провели обыск, в ходе которого нашли предметы «далеко не духовного предназначения».

Позже следователи выяснили, что в растлении детей также участвовал помощник священнослужителя – звонарь Сергей Моос. Священника судили по шести уголовным статьям, в том числе за половое сношение с несовершеннолетними и мужеложство, его подельника – за насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними.

Речь также идет об изготовлении порнографии, сексуальном насилии над детьми и принуждении к сексу. Кроме того, иеромонах пил с мальчиками алкоголь и употреблял наркотики. Церковь отстранила подсудимого от служения.

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