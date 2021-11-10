Горняк22: На Алтае председатель сельсовета напала в здании администрации на главу села

Суд Фото: pixabay.com

Это уже не первый случай рукоприкладства в здании этой сельской администрации. Ранее здесь также произошел конфликт между двумя женщинами

Мировой суд в Чемальском районе признал председателя совета депутатов Чепошского сельского поселения Эмму Стрельцову виновной в нападении и нанесении побоев главе этого села Лидии Прадед. Судья оштрафовал ее на 5 тысяч рублей, сообщают «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошел в середине июня 2021 года. Стрельцова пришла в сельскую администрацию по делам, когда в приемную вышла глава Лидия Прадед и попросила ее подписать документы. Стрельцова отказала, но Прадед настаивала и даже закрыла двери.

В суде Стрельцова утверждала, что восприняла происходящее как попытку «незаконно удержать ее в кабинете». Якобы из-за этого она правой рукой резко убрала правую руку Прадед. Но в решении суда это звучит как то, что она заломила руку, причинив физическую боль Прадед.

Стрельцова вину не признала, но суд признал ее виновной и оштрафовал на 5 тысяч рублей.

ТОЛК