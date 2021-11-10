Горняк22: Жители Ярового говорят о хлопке на ТЭЦ и пробитой трубой крыше

ТЭЦ Ярового Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

Официальных комментариев по поводу очередного выхода из строя котла №10 на местной ТЭЦ пока не поступало. На месте продолжаются восстановительные работы

На ТЭЦ Ярового котлы могли выйти из строя из-за некоего взрыва, о чем утверждают жители города. По их словам, сначала произошел громкий хлопок, а затем часть металлической трубы упала и пробила крышу в строении ТЭЦ. Видео опубликовано на странице slavg22 в Instagram.

При этом наверняка неизвестно, когда и где снято видео и действительно ли имел место подобный инцидент на проблемной ТЭЦ Ярового.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Славгород/ Яровое / Алтай (@slavg22)

Известно, что вечером 8 ноября здесь вышел из строя котел №10, который после ввода в работу не продержался даже суток. Сейчас город отапливает всего один «летний» котел №7.

Власти города не сообщают о ситуации с теплоснабжением Ярового в настоящее время, однако местные жители в соцсетях говорят о холоде в домах.

«Третий год мерзнет город, и платим. Дома 15 градусов»; «Нет слов, сил. Старики, дети мерзнут. Вы видели количество детей в больнице? Это ужас. Как же дети не будут болеть и как им выздоравливать, если дома 13 градусов. Как будем зимовать? За ночь в квартире стало очень холодно, батареи уже почти холодные», – пишут пользователи.

В начале ноября на ТЭЦ Ярового из-за зашлакованности остановили котел №9, а «летний» котел №7 не смог поддерживать нормативную температуру в домах горожан. Тогда в город экстренно прибыли представители краевого правительства и сотрудники МЧС. Работу ТЭЦ восстановили лишь вечером 7 ноября. Однако, как оказалось, ненадолго – вечером 8 ноября вышел из строя котел №10 из-за обнаруженного на нем свища.

Глава региона Виктор Томенко назвал безответственным отношение к организации нового отопительного сезона всех причастных к этому процессу.

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