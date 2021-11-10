ГОРНЯК22 10.11.2021
Происшествия

Горняк22: В Рубцовске 67-летний мужчина застрелил знакомого и пытался убить другого

Горняк22
54 минуты Ago

Пистолет. Убийство Фото: pixabay.com

О том, что стало причиной жестокого убийства, не известно. В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд об аресте задержанного

8 ноября в Рубцовске 67-летний мужчина застрелил 54-летнего знакомого, придя к нему в гости. Между ними произошел конфликт, и гость достал оружие. Два выстрела в голову хозяина дома оказались фатальными. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уходя с места преступления, мужчина встретил на улице 31-летнего родственника убитого. Он тоже выстрелил в него, но мужчине удалось выжить.

Подозреваемый задержан. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

ТОЛК

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