Горняк22: Обнуление QR-кодов назвали сбоем программы и пообещали восстановить за сутки

Рейд. Qr-код Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Ранее в России изменили форму сертификатов вакцинации от коронавируса. Вместе с этим у многих изменился и срок их действия – вместо года до полугода

Обнуление QR-кодов, встревожившее многих вакцинированных и переболевших коронавирусом, вызвано якобы сбоем программы. Об этом сообщил оперштаб.

При этом на сайте госуслуг в течение дня 8 ноября обязуются восстановить прежние сроки действия всех ранее выданных сертификатов.

Как сообщили в оперштабе, из-за небывалого наплыва пользователей, которые проверяют QR-коды и сроки действия сертификатов, сайт госуслуг временно «упал».

Всем, у кого из-за сбоя внезапно перестал действовать сертификат о вакцинации от COVID-19, предлагают получить временный сроком на 14 дней.

Ранее стало известно, что в России неожиданно для всех изменили форму и сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19. В частности, в сертификатах нового образца теперь содержится информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях и перенесенных заболеваниях. Также в них выделили место для QR-кодов.

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