Горняк22: Меньше процента от привитых в Алтайском крае оказываются на больничной койке

Сертификат о профилактических прививках Фото: "Толк"

Всего 0,6% заболевшим коронавирусом после прививки потребовалась госпитализация. Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко убежден, что это подтверждает необходимость в вакцинации

Около 3,5% привитых в Алтайском крае заболевают коронавирусом после вакцинации. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального минздрава Валерий Шевченко.

«Это лица, которые были в контакте длительном с заболевшими. В основном они имеют легкие симптомы заболевания. Об этом было сказано уже давно – прививка не дает 100-процентной гарантии от возникновения болезни», – отметил специалист.

При этом Шевченко подчеркнул, что всего 0,6% заболевшим коронавирусом после прививки потребовалась госпитализация. В единичных случаях люди попадают на ИВЛ – серьезный вклад в это, по словам инфекциониста, вносят сопутствующие тяжелые заболевания, особенно если на момент заболевания ковидом не было ремиссии.

«Мы на практике убедились, что смысл в вакцинации существует. Прививка дает большие шансы уберечься от тяжелого и смертельного исхода болезни», – заявил Шевченко.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщал, что «мизерное число» привитых умирают после заболевания ковидом.

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