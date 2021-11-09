Горняк22: Мэрия Барнаула снова объявила конкурс по изменению Генплана

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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября, а итоги процедуры подведут 19 ноября. Текущая версия Генплана была принята в конце 2019 года

Барнаульская мэрия снова ищет подрядчика для научной работы по внесению изменений в Генплан и другие градостроительные документы, сообщает «Банкфакс».

Проведение исследования может обойтись бюджету города примерно в 28 млн рублей. В октябре в администрации уже объявляли такой конкурс, но позже его отменили по формальной причине.

Специалистам, согласно техзаданию, нужно будет выполнить научно-исследовательскую работу на тему совершенствования Барнаула. Они должны изменить Генплан и программу развития транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур. Исследование разделили на две части.

Итогом первого этапа должно стать утверждение новой версии Генплана в Барнаульской гордуме. На его основе разработают новую итерацию Правил землепользования и застройки. Работа должна быть завершена не позднее 30 ноября 2022 года от момента заключения контракта.

На втором этапе планируют внести сведения о границах населенных пунктов в ЕГРН, а также утвердить Правила землепользования и программы комплексного развития инфраструктур. Подрядчик должен выполнить это до начала июня 2023 года.

Ранее «Толк» сообщал, что власти Барнаула спешно передумали искать разработчика Генплана. Заказчиком работ выступал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Средства на реализацию проекта планировали выделить из городского бюджета.

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