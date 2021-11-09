Горняк22: В детской больнице Барнаула опровергли сообщения о холоде в палатах

Отопление Фото: pixabay.com

В медицинском учреждении опровергли ранее появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о якобы невозможном холоде в палатах с пациентами

В детской городской больнице Барнаула (ул. Деповская, 17) сообщили, что средняя температура воздуха в учреждении составляет около 22-24 градусов. Об этом «Толку» рассказал главный врач Александр Данилов.

По его словам, вопросов по отоплению ни от детей, ни от родителей к персоналу больницы не поступало. Также он отметил, что на части батарей в здании стоят терморегуляторы: температура на входе в больницу составляет 81 градус, на обратке – 47.

«Переговорил с дежурными бригадами и выяснил, что в выходные дети в палате одного из отделений были перекрыты терморегуляторы, но к вечеру при обходе сестра обнаружила это и открыла их», – пояснил Александр Данилов.

Напомним, ранее жительница Барнаула в соцсетях пожаловалась на холод в палатах детской горбольницы. По ее словам, температура воздуха в помещении не поднималась выше 15 градусов и ее ребенок вынужден был спать в теплой одежде под тремя одеялами.

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