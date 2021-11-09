Горняк22: Плюсовая температура сохранится в Алтайском крае в течение недели

Потепление Фото: pixabay.com

Теплая погода задержится в регионе до конца рабочей недели, но к выходным вернется легкий мороз и возможны осадки на большей части края

Теплая погода до +6 градусов ожидается в Алтайском крае в течение текущей недели. Днем в этот период синоптики не прогнозируют минусовых температурных значений, сообщает региональный ЦГМС.

Так, 9 ноября в крае ожидается около 0…+5 градусов и отсутствие осадков. Однако на дорогах сохранится сильная гололедица, а порывы юго-западного ветра местами достигнут 14 м/с. В Барнауле в этот день до +2.

10 и 11 ноября в Алтайском крае потеплеет до +1…+6 градусов, осадков также не ожидается. В краевом центре воздух прогреется до +4.

Небольшое похолодание до -2 градусов в регионе возможно к выходным. В это же время вероятны осадки в виде мокрого снега и снега.

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